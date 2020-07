Johnny Depp escreveu na parede com o próprio sangue que saía do seu dedo cortado, durante uma discussão longa e violenta com a ex-mulher Amber Heard. O ator relatou a situação perante um tribunal de Londres, que está a decidir o caso em que Depp acusa um tabloide britânico, o The Sun, de difamação.

No tribunal, Depp disse que sofreu de "algum tipo de esgotamento nervoso" durante uma discussão com Heard, mas nega tê-la atacado e acusa-a de cortar-lhe o dedo ao atirar-lhe uma garrafa.

O relato recolhido pela Reuters surge no terceiro dia em que Depp testemunhou em tribunal. No artigo que o coloca contra o jornal The Sun, Depp foi descrito como um "agressor de esposas".

Johnny Depp rejeita todas as acusações de ter sido violento contra a ex-mulher, afirmando que foram criadas por Heard como um "seguro". "Ela estava a construir um maravilhoso dossier, uma política de seguros para quando nós nos separássemos", afirmou o ator.

Depp estava na Austrália em março de 2015, para filmar Piratas das Caraíbas, um mês depois do casamento com Heard. Ela juntou-se a ele vinda de Londres, onde também tinha estado a trabalhar.

Segundo a advogada do jornal The Sun, Heard sofreu durante três dias às mãos de Depp na casa por ele alugada. A atriz ficou zangada porque ele bebia demasiado e consumia drogas. A advogada Sasha Wass acusou Depp de ter ciúmes de Billy Bob Thornton, colega de Heard no filme que ela tinha gravado. Wass disse em tribunal que Depp atacou Heard, enquanto bebia.

A advogada alegou que Depp deu um estalo a Heard, empurrou a cabeça dela contra um frigorífico, e ela barricou-se no quarto para lhe escapar. A mesma disse que Depp cuspiu na cara de Heard, agarrou-a pela garganta e disse-lhe que era fácil partir-lhe o pescoço.

Para Depp, as acusações são "fabricadas e maldosas". "Nego de forma veemente e vou ainda mais longe ao dizer que são ficção", afirmou.

O ator concordou que o casal tinha discutido no último dia, e o confronto começou porque Depp queria que Heard assinasse um acordo pós-nupcial. Depp disse que não tinha bebido até essa altura.

Segundo o ator, a então esposa atirou-lhe duas garrafas de vodka, sendo que a segunda "cortou o dedo e esmagou os dedos".

"Foi quando comecei a sentir o que terá sido algum género de esgotamento nervoso", afirmou ao tribunal. Então, escreveu mensagens na parede com o sangue do dedo, antes de usar tinta. Num espelho, escreveu: "Com Billy Bob no papel principal, Amber Fácil."

A advogada Sasha Wass ainda disse em tribunal que a casa se tornou um cenário de "carnificina" com tinta por todo o lado, e as janelas e a televisão ficaram partidas. Verificaram-se entre 100 mil e 150 mil dólares de estragos.

Segundo a mesma, em dezembro de 2015 Depp era frequentemente violento contra Heard. Depp respondeu que o problema é que fugia às discussões.

Sasha Wass disse que em Los Angeles, quando Heard enfrentava Depp, ele a perseguia. Dizia-lhe: "Pensas que és um homem duro?", deu-lhe um estalo e uma cabeçada com "uma raiva incontrolável", arrancou-lhe pedaços de cabelo e disse-lhe que a matava.

Depp negou: "É mentira."

Quando lhe foram mostradas fotografias de Amber Heard com dois olhos negros, Depp disse que tinha tentado agarrar os olhos enquanto se defendia e que lhe pode ter dado uma cabeçada acidentalmente.

Antes, Depp negou ter atacado Heard enquanto tentava deixar fármacos que lhe tinham sido prescritos nas Bahamas, em agosto de 2014, o "ponto mais baixo" da sua vida, segundo o próprio.

O ator alega que Heard lhe limitou o acesso a fármacos que podiam tê-lo ajudado nesse processo, dizendo que era "uma das coisas mais cruéis" que a ex-mulher lhe fez.

De acordo com a advogada Sasha Wass, Heard seguia instruções da equipa médica de Depp, mas isso fez com que o ator a empurrasse e lhe batesse.

"Eu não empurrei a senhora Heard nem a ataquei de qualquer maneira. Não me encontrava em condições de fazer isso de qualquer maneira", disse Depp.