na costa Sul da ilha da Madeira, ao largo do Paul do Mar. O vídeo foi publicado no Instagram e tem mais de 23 mil visualizações. A Polícia Marítima diz que vai "averiguar" a infração cometida pelo jovem.

Em declarações ao Diário de Notícias , da Madeira, o capitão do Porto do Funchal admitiu que o exercício da condução de motos de água implica habilitação legal, sendo obrigatória a carta de marinheiro que só é autorizada a pessoas maiores de idade.