A princesa, o emir e o divórcio de 650 milhões de euros

É o divórcio do século. Seja pelo valor do acordo, seja pelo facto de envolver uma família real do médio oriente, onde a tradição não está habituada a casamentos desfeitos, muito menos em praça pública. O emir do Dubai vai ter de pagar 646,8 milhões de euros à agora sua ex-mulher, a princesa Haya.



O Supremo tribunal inglês anunciou o acordo de divórcio entre o governante do emirado e a mais nova das suas seis mulheres. É já o maior acordo de divórcio em Inglaterra e compreende um pagamento de 296 milhões de euros, mais os pagamentos de 6,6 milhões de euros anuais para cada um dos seus filhos - uma rapariga de 14 anos e um menino de 9.



O juiz previu ainda, no acordo, as despesas inerentes à gestão de duas propriedades multi-milionárias que tem em Inglaterra. Uma em Londres, perto do palácio de Kensington e outra em Egham, Surrey, a sua residência habitual. Ficaram ainda asseguradas as despesas com férias, salários do pessoal, onde se inclui uma enfermeira e uma ama, carros blindados para a família e o custo de manutenção de vários póneis e outros animais, descreve a imprensa britânica.