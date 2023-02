Há uma nova rainha do Instagram. Kylie Jenner superada por Selena Gomez

Kylie Jenner, 25 anos, irmã mais nova da família Kardashian-Jenner, era a mulher mais seguida no Instagram (380 milhões de seguidores) até a cantora Selena Gomez voltar à plataforma e recuperar o título (382 milhões).







Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Entre 2016 e 2018, a cantora e atriz Selena Gomez era a figura feminina que tinha mais seguidores no Instagram. No entanto, devido a comentários relacionados com a sua aparência, deixou a rede social durante quatro anos. Segundo a revista americana Vanity Fair, a cantora de 30 anos teve a fotografia com mais gostos da rede, em 2016, quando fez um anúncio para a Coca-cola.Em janeiro deste ano, voltou ao Instagram e em apenas um mês tornou a ocupar o pódio. Esta quinta-feira, Selena Gomez publicou uma fotografia na qual aparecia a beber um cocktail num restaurante, acompanhada da seguinte legenda "Apaguei esta porque pensei que fosse demais".Mas após rumores de que teria tido uma discussão com Kylie Jenner, Selena Gomez anunciou que irá abandonar novamente as redes sociais durante algum tempo. "Isto é parvo, e tenho 30 anos. Estou demasiado velha para isto", afirmou.Num outro vídeo no TikTok, a única rede social que utiliza por a considerar "menos hostil", anunciou e explicou a sua decisão: "Estou muito feliz. Sou muito abençoada. Tenho os melhores amigos e fãs no mundo. Amo quem sou, não quero saber se sou gorda ou não. Vou tirar um tempo das redes sociais, porque isto é ridículo", disse. "Vou afastar-me de tudo por um tempo. Amo-vos muito. Vejo-vos em breve, só vou tirar um tempo de tudo. Adeus", acrescentou ainda na mesma publicação.Kylie Jenner, segundo os fãs, terá enviado uma indireta a Selena Gomez, o que despertou este drama. Os rumores tiveram início quando Selena Gomez publicou um vídeo onde brincava com o facto de ter depilado as sobrancelhas mais do que o suposto. Algumas horas depois, com a legenda "Isto foi um acidente?" por cima das sobrancelhas, Kylie Jenner publicou uma fotografia do seu rosto maquilhado. Esta situação levou os fãs a acusarem Kylie Jenner de "gozar" com a cantora.Depois da repercussão, Jenner acusou os fãs de estarem a imaginar situações. "Não estamos a envergonhar a Selena e nem tinha visto a publicação. Parem de inventar coisas a partir do nada", pediu. Selena também reagiu dizendo: "Concordo, isto é tudo desnecessário. Sou fã de Kylie".Apesar do sucesso que faz nas redes sociais, Selena Gomez nunca escondeu que, na sua opinião, estas são tóxicas, razão pela qual, mais tarde, apagou o vídeo do TikTok.