Tom Holland internado de urgência após acidente nas gravações do novo 'Homem-Aranha'

A produção de 'Spider-Man: Brand New Day' foi interrompida depois do incidente com o protagonista.

O ator britânico, Tom Holland, de 29 anos, foi levado de urgência para o hospital na passada sexta-feira, depois de sofrer uma concussão cerebral durante a filmagem de uma cena de risco em 'Spider-Man: Brand New Day'. O acidente aconteceu nos Leavesden Studios, em Watford, no Reino Unido, quando o ator executava uma acrobacia que acabou mal.

De acordo com o Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra, "foi enviada uma ambulância ao local e o paciente foi levado para o hospital para avaliação adicional". Os primeiros relatórios médicos confirmam que a concussão é leve e que o ator se encontra fora de perigo.

Apesar da tranquilidade transmitida pelos médicos, a produção optou por suspender temporariamente as filmagens como medida de precaução. Dominic Holland, pai do ator, confirmou num evento de caridade que Tom "ficará afastado do set por algum tempo", sublinhando que a prioridade absoluta é a sua recuperação.

Fontes ligadas à produção adiantam que o ator precisará apenas de alguns dias de repouso antes de regressar ao trabalho, não estando previstas alterações significativas na data de estreia, marcada para julho de 2026.

Durante este período de recuperação, Tom Holland tem contado com o apoio da noiva e também colega de elenco, Zendaya, que tem estado ao lado do ator em Watford.

