Ben Affleck e Matt Damon condenam utilização de áudio de filme na campanha de Trump

A Artists Equity, produtora criada pelos dois atores, condenou a utilização de uma parte da narração do seu mais recente filme, Air, num vídeo promocional de Trump e defendeu que "não tinha conhecimento prévio e não consentiu".







Através de um comunicado partilhado nas redes sociais a Artists Equity garantiu: "Não tínhamos conhecimento prévio, não consentimos e não endossamos ou aprovamos qualquer filmagem ou áudio do Air que foi reaproveitado pela campanha de Trump como propaganda política".A polémica em questão originou-se depois de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ter publicado um vídeo no Truth Social, a rede social por si criada em 2021, onde reúne partes de vários vídeos em diferentes momentos da sua vida narrados por um áudio de Air.No áudio é possível ouvir Matt Damon, que representa o responsável de marketing da Nike, Sonny Vaccaro, dizer: "O dinheiro pode comprar quase tudo, mas não a imortalidade. Isso tem de se conquistar" e "serás lembrado para sempre, porque algumas coisas são eternas".Donald Trump anunciou a sua candidatura para as eleições presidenciais norte-americanas do próximo ano em novembro de 2022 e parece manter-se firme nas suas aspirações apesar de na semana passada ter sido formalmente acusado de 37 crimes de fraude fiscal por ter guardado documentos confidenciais na sua mansão em Mar-a-Lago após o fim do seu mandato.