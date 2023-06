Spotify termina acordo com Harry e Meghan para podcast

A Spotify anunciou o fim do acordo lucrativo entre o duque e a duquesa de Sussex. Em causa estava a renovação do podcast original, que Meghan fazia para a Spotify, desde 2022 e que a plataforma decidiu descontinuar.



Archetypes, é o nome da série e ao todo conta com 12 episódios. Ao longo do podcast Meghan falava com figuras de renome. Entre elas, Mariah Carey ou Paris Hilton. Os estereótipos contra as mulheres era o tema principal, e cada episódio tinha uma duração de cerca de 50 minutos.

O contrato, estimado em 25 milhões de dólares, chegou agora ao fim e ao que tudo indica o casal não irá receber a totalidade desse montante. Segundo, avançam alguns meios de comunicação social norte-americanos, o casal não terá cumprido a meta de produtividade que lhes era exigida.

No entanto, no comunicado feito pela empresa de Harry e Meghan, em conjunto com a gigante streaming, foi anunciado que "concordaram mutuamente em se separar". O final desta parceria acontece numa altura em que a Spotify anunciou, na semana passada, que ia cortar 200 postos de trabalho, no setor dos podcasts.

Ainda assim, a produtora de Meghan e Harry, a Archewell Audio, disse que estavam "orgulhosos da série" que tinham realizado em conjunto.

Apesar do final inesperado deste acordo, isso pode não significar o fim do podcast. O porta-voz da ONG do casal - a Archewell - disse ao Wall Street Journal, que Meghan estava "a continuar a desenvolver mais conteúdos, para o público de Archetypes, numa outra plataforma".

Desde que anunciaram a saída oficial da família real, Harry e Meghan têm procurado formas de se financiarem, já que perderam acesso ao financiamento público atribuído aos membros da família que desempenham funções oficiais.

Em 2022, a Netflix já tinha produzido uma minissérie sobre o duque e da duquesa de Sussex. Harry e Meghan acompanhou a história do casal, desde que se conheceram até terem saído abdicado das suas funções.

No mesmo ano, o podcast de Meghan, foi considerado um dos principais acordos comerciais que o casal celebrou, depois de se terem mudado para os EUA, em 2020. No mês de dezembro, Archetypes ganhou mesmo o prémio de melhor podcast no People's Choice Award, em Los Angeles.

Quando aceitou o prémio, Meghan disse: "Adorei aprofundar conversas significativas com meus convidados diversificados e inspiradores, rir e aprender com eles. Foi um trabalho de amor".