Na noite de 1 de agosto, uma amostra de Hollywood chegará ao reduto de luxo do Algarve, a Quinta do Lago. Estrelas prováveis: o ator Hugh Grant e as cantoras Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) ou Bonnie Tyler podem aparecer no Cuá Cuá Club, para a festa da temporada. Contribui o facto de os três terem casa na zona: Hugh e Nicole no resort, Bonnie a 25 km de Almancil, em Albufeira. Em verões anteriores, passaram pelo espaço noturno.