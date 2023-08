Cavalos lusitanos que valem milhões

São admirados como jóias, valem fortunas e têm um séquito de cuidadores, chegando a ser homenageados por monarcas. Portugal tem no Puro-Sangue Lusitano uma das raças mais apreciadas do mundo.

O desporto equestre já rende 25 milhões de euros por ano em Portugal, de acordo com um estudo da EY-Parthenon, mas é na criação e venda de equinos que o sector atinge cifras impressionantes. “Nos últimos anos, negócios acima de 1 milhão de euros por cavalos lusitanos foram vários”, diz à SÁBADO Diogo Lima Mayer Jr., da Coudelaria do Monte Velho, em Santana do Campo, Arraiolos. Apesar da “falta de visão e estratégia” por parte do governo, o criador lembra que “o cavalo Lusitano é um produto de excelência de Portugal” e que esta “é uma indústria que tem imenso para crescer”. Há “clientes do mundo inteiro” interessados em comprar o cavalo Lusitano e ainda “há menos de um mês foi vendido um para a China por 1,2 milhões de euros”, conta Lima Mayer.