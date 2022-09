Faço anos e quero uma super festa!

Entrar na idade adulta merece ser celebrado e a festa ideal inclui mais de 50 convidados, jantar, pista de dança e bar aberto. Com regras apertadas e preços que podem chegar aos 5 mil euros, os jovens não poupam nos gastos.

Depois de dois anos sem podermos juntar a família e os amigos, agora parece haver ainda mais motivos para festas, sejam casamentos, batizados ou aniversários. Comemorar em grande estilo, com muitos convidados é uma tendência para quem faz 18 anos. Ou completa os 20 e não pôde festejar aos 18. Se for com jantar, DJ e bar aberto os valores atingem os milhares de euros. Mas há muitos espaços que evitam este tipo de clientes por causa dos excessos.