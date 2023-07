A boda milionária de Tamara Falcó

Este sábado, dia 8 de julho, celebra-se em Espanha o casamento da influencer e socialite espanhola Tamara Falcó, marquesa de Griñon, com Ínigo Onieva. A filha de Isabel Preysler e de Carlos Falcó é uma das protagonistas da imprensa cor-de-rosa em Espanha desde que nasceu e o seu casamento também deverá valer-lhe cerca de meio milhão de euros, de acordo com o jornal espanhol El País.







Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tamara Falco´ (@tamara_falco)

A publicação adianta que a cerimónia será alvo de uma reportagem pela revista cor-de-rosa ¡Hola!, que irá publicar tudo na segunda-feira, 10. O valor cobre o acesso à festa pré-casamento, ao casamento e à lua de mel no Oceano Índico. Os mais de 400 convidados foram instados a não tirar fotografias nem usar o telemóvel.A noiva, que é seguida por milhão e meio de pessoas no Instagram, celebrou acordos valiosos com várias marcas, desde a joalheira Tous ao champanhe Moet & Chandon. O seu palácio onde se realiza a boda, El Rincón, também deverá depois ser explorado por Tamara Falcó para organizar casamentos, celebrações e eventos privados. O vestido foi inspirado no de Grace Kelly e é de Carolina Herrera: contudo, não terá sido assinado nenhum acordo com esta marca.O casamento foi ainda marcado pela ruptura do casal no dia seguinte ao anúncio de noivado: Íñigo Onieva foi filmado a beijar outra mulher durante um festival nos EUA, o que levou à separação em setembro de 2022. Porém, três meses depois o casal reconciliou-se.Depois da lua de mel, Tamara Falcó de 41 anos e Íñigo Onieva, de 34, irão mudar-se para um apartamento de luxo em Madrid avaliado em 1,5 milhões de euros. Situa-se em Puerta de Hierro, numa zona nobre da capital espanhola.