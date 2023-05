Quem é Rajwa, a noiva do príncipe herdeiro da Jordânia?

É saudita, arquiteta, pertence à família do rei Salman e tem um estilo muito semelhante ao da futura sogra, a rainha Rania. O casamento real é já no dia 1.

Hussein, príncipe herdeiro da Jordânia, de 28 anos, vai casar-se com a saudita Rajwa Al Saif, de 29, no próximo dia 1 – dias antes do 30º aniversário de casamento dos seus pais, os reis Abdullah II e Rania, a 10 de junho. Pouco se sabe sobre a faustosa cerimónia dos futuros reis, mas já há confirmação da presença de alguns membros da realeza, como D. Juan Carlos e Sofia de Espanha, os reis Guilherme e Máxima dos Países Baixos, com a princesa Amalia, Frederico e Mary da Dinamarca, Haakon da Noruega ou Victoria e Daniel da Suécia. Para celebrar o casamento real, dois dias antes da cerimónia, a 29, haverá um grande concerto, aberto ao público, no estádio Internacional de Amã, com conhecidos cantores jordanos e árabes.