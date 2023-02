Uma fronteira irlandesa muito política

O tom amigável dos encontros de von der Leyen com Sunak advém da necessidade do primeiro-ministro britânico apaziguar polémicas internas que ameaçam a integridade do Reino Unido.

Viabilizar o acordo de partilha do poder na Irlanda do Norte, relançar a cooperação entre Londres e a União Europeia e apaziguar os diferendos internos no Reino Unido, agravados pelo Brexit, para relançar eleitoralmente o Partido Conservador são os principais objectivos do acordo anunciado por Rishi Sunak e Ursula von der Leyen.