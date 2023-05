As confissões dos irmãos famosos

Tozé e Pedro Brito

Idades: 71 e 70 anos; Profissão: Autor, músico e Diretor financeiro. Nasceram em: PortoO que gostam de fazer juntos? Tozé: Compor canções, cantarmos e tocarmos juntos, jogar golfe e comer uma boa refeição! Pedro: Falar sobre qualquer tema desde política, livros, desporto, comida e até música. O mais divertido? O mais descontraído sou eu, já o mais divertido será o Pedro! Pedro: Claramente o Tozé. O mais mandão? Tozé: Entre nós ninguém manda! Pedro: Nenhum! Em que é que são parecidos? Tozé: Nos valores que os nossos pais nos transmitiram, na defesa um do outro, no gosto pela música, pelo desporto e pela gastronomia. Pedro: Cada um vê a realidade à sua maneira. Individualistas. Quem é que fazia mais disparates? Tozé: Eu, sem dúvida, pelo que sei!… Pedro: Claramente eu. Qual é a melhor qualidade do seu irmão? Tozé: A lealdade. Pedro: Diplomacia, sem abdicar de princípios próprios mesmo não consensuais.