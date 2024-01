Alec Baldwin novamente acusado de homicídio durante filmagens

Em abril de 2023 a justiça decidiu retirar a acusação de homicídio involuntário contra Alec Baldwin. Agora, passado quase um ano, o ator terá de voltar a pisar o tribunal, pelo incidente que ocorreu em 2021 durante as filmagens do filme Rust, e que culminou na morte a tiro da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e ainda no ferimento do diretor do filme Joel Souza.







REUTERS/David 'Dee' Delgado

A decisão foi tomada esta sexta-feira (19) pelo tribunal do Novo México, que após a apresentação do caso por uma equipa de acusação, composta por Kari Morrissey e Jason Lewis, e uma reunião no Primeiro Tribunal Distrital Judicial entre 12 jurados, decidiu indiciar o ator por homicídio culposo.Neste tipo de crimes o ato é descrito como sendo praticado sem a intenção de matar. No Novo México uma condenação por homicídio culposo ou negligente pode resultar numa pena de até 18 meses de prisão, no entanto, nem assim este indiciamento é motivo de intimidação para a defesa de Baldwin."Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal", afirmaram esta sexta-feira em comunicado os advogados Luke Nikas e Alex Spiro, citados pelo jornal The New York Times.Em janeiro do ano passado o ator negou qualquer envolvimento na morte de Halyna Hutchins, e garantiu que a informação que lhe foi transmitida era de que a arma não continha qualquer bala real . Hannah Gutierrez-Reed – a responsável pelas armas e munições – também se declarou inocente e deverá enfrentar em fevereiro o julgamento."Alguém colocou uma bala real numa arma. Uma bala que nem deveria estar na propriedade", disse Baldwin em entrevista à televisão, pouco mais de um mês após o incidente."Alguém é responsável pelo que aconteceu e não posso dizer quem é, mas sei que não sou eu."Baldwin já veio a admitir em documentos judiciais que embora a acusação na altura lhe tenha sido retirada, que o caso lhe dificultou o acesso a novos trabalhos enquanto ator. O The New York Times acrescenta ainda que a celebridade de 65 anos estará a enfrentar também pressões financeiras. Àquilo a que o jornal apurou, a sua casa em Hamptons, no estado de Nova Iorque, encontra-se à venda por 19 milhões de dólares (17,41 milhões de euros).