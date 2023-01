Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário após morte em gravações

O ator norte-americano Alec Baldwin foi acusado de homicídio involuntário pela morte de Halyna Hutchins durante a rodagem do filme Rust, no Novo México, em 2021. Hannah Gutierrez Reed, responsável pelos adereços de armas para o filme, foi também acusada de homicídio involuntário.







REUTERS/Mike Blake

A diretora de fotografia morreu pouco depois de ser ferida com a bala, a 21 de outubro de 2021. A equipa preparava-se para gravar uma cena quando Baldwin disparou acidentalmente a arma que acreditava ser um adereço. O realizador do filme, Joel Souza, ficou ferido.Durante a investigação, o inspetor encarregue do caso descreveu que tinha havido "negligência" no set de filmagens.A acusação foi publicada pela procuradora de Santa Fé esta quinta-feira, num comunicado.Baldwin, de 64 anos e conhecido por filmes como Caça ao Outubro Vermelho ou Blue Jasmine, descreveu a morte de Halyna Hutchins como um "acidente trágico" e tentou, nos últimos anos desviar as culpas neste caso, responsabilizando a equipa de adereços.