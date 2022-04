As mortes de oligarcas russos mais ou menos na esfera do Kremlin e aparentemente todos por suicídio estão a levantar suspeitas. Desde janeiro morreram 6, cinco deles depois da invasão russa à Ucrânia. Três últimos casos resultaram na morte dos próprios e das suas famílias.

Dois oligarcas e as suas famílias morreram em menos de 24 horas. Desde janeiro já são 6

Dois oligarcas russos foram encontrados mortos, juntamente com as suas famílias, nas suas luxuosas casas na Rússia e em Espanha. Os dois casos aconteceram na semana passada, com menos de 24 horas de diferença e estão a ser tratados como possíveis homicídio seguido de suicídio.