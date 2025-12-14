“2026 terá muitos confrontos mas vai trazer ânimo às pessoas todas!"

Márcia Sensitiva, a famosa médium brasileira, falou com a SÁBADO sobre o ano que aí vem, do Mundial de Futebol, das guerras, de seres de outros planetas e do seu show, que traz a Lisboa e a Braga, em março

Tornou-se famosa pelas suas previsões ousadas e opiniões sem filtro – tudo com muito sentido de humor. “É tão autêntico e espontâneo que eu nem percebo”, diz à SÁBADO, Márcia Fernandes, mais conhecida por Márcia Sensitiva. A astróloga, numeróloga e médium, de 73 anos, é uma das maiores comunicadoras espirituais do Brasil – tem sete milhões de seguidores no Instagram e três milhões no seu canal no You Tube. Costuma dizer, com a maior naturalidade, que é a “rainha dos mortos” porque, garante, vê espíritos desde os 5 anos: “Aparecem-me assim do nada e converso com eles como converso com os vivos”. Nos seus videos, ensina a preparar banhos para limpar energias negativas, afastar os maus espíritos e a inveja, orações e simpatias para ganhar dinheiro, ter trabalho e amor e também dá alertas – A médium brasileira, de São Paulo, garante, por exemplo, que deixar louça por lavar, com restos de comida, atrai “encostos” [espíritos obsessores]. Márcia já esteve várias vezes em Portugal, mas nunca para fazer um espetáculo como Acorda pra Vida, que traz à Aula Magna, em Lisboa, a 6 de março, e ao Fórum Braga, a 8. Para já, adianta à SÁBADO o que podemos esperar de 2026, ano de Mundial de Futebol, quais os signos mais beneficiados e qual a cor das cuecas que devemos usar na passagem do ano.



Márcia Sensitiva traz a Portugal ol seu show Acorda para a Vida, em março

Nos vídeos, dá muitas dicas de banhos, ensina rituais, orações e simpatias para alcançar o amor, ter trabalho, sorte e saúde. Quem lhe ensinou isso tudo?

A minha avó e o meu pai eram médiuns e faziam o que eu faço. A minha avó era espanhola e falava da espiritualidade assim como eu e esses ensinamentos foram passando dela para o meu pai e do meu pai para mim. Também faço cursos de ervas, que são da minha intuição mas também de ensinamento familiar, de muitos anos. A minha avó tinha um banho para qualquer dor, e eu fui aprendendo.

Um dos banhos que ensina é o do sal com alecrim, da cabeça para baixo. É mesmo poderoso?

Muito! O sal grosso tira tudo o que não presta e o alecrim é a planta da alegria. O sal nunca apodrece nem que passem mil anos – veja só o poder incrível deste mineral. O banho deve fazer-se uma vez por semana, no máximo dois, para não queimar a nossa aura.

Com quase sete milhões de seguidores no Instagram, ainda dá consultas?

Não. Tenho um espaço no meu site onde você pode fazer-me uma pergunta por e-mail. Eu leio a pergunta e respondo. Isso eu ainda faço bastante. Mas atender já não. Comecei muito nova. Desde os 5 anos que eu vejo o invisível, defuntos, vejo tudo. Então, para mim sempre foi natural porque o meu pai também era assim. Mas tive de estudar muito, estudei cinco anos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.

Porque é que costuma dizer que é a “rainha dos mortos”.

Porque converso com eles como converso com os vivos. Os defuntos aparecem-me assim do nada. Em cada dez pessoas que morrem, oito não querem ir embora. E são pessoas do bem. Demora até entenderem que já não pertencem mais aqui. Então eles ficam vagueando por aí. Vão às nossas casas, ao supermercado, e se tiverem fome vão aos restaurantes, mas só cheirar a comida. E viram encosto, o que não é necessariamente uma coisa ruim. Só que, mesmo não querendo, eles fazem-nos mal, porque precisam da nossa energia. Quando eu olho e vejo meio nublado, já sei que é um morto. Já cansei de não querer ver, mas não tem jeito.

Mas são pessoas ligadas a si?

Não. Por exemplo, eu vou a um bar, com meu filho, passear e tomar um guaraná e vejo que o bar está cheio de encostos bêbados, que eram alcoólicos. Então eles ficam ali, inalando aquele cheiro do álcool. Todos os lugares têm espíritos.

Algum dos seus dois filhos revela alguma capacidade mediúnica?

O mais novo. Ele não quer saber, mas tem. É completamente mediúnico. Tem sonhos premonitórios, com pessoas da família que ele não conheceu e que vêm conversar com ele.

Nos seus vídeos, diz, por exemplo, que os virginianos são “chatos”. Porquê?

Não é que seja chato. O signo de virgem é muito detalhista, é muito crítico e demasiado autocrítico. Os virginianos sofrem bastante porque têm mediunidade e às vezes a vida empaca por não cuidarem dessa mediunidade. Eu costumo aconselhar a fazer um curso de reiki para aprenderem a limpar-se da energia pesada.

Qual é o signo mais equilibrado, o mais próximo da perfeição?

Para mim é o Leão. Primeiro, porque são muito vaidosos e os mais justos do mundo. Segundo, como se acha o rei da cocada, ele está sempre a querer aprender mais para estar no top de tudo. Por isso, acho que Leão é o signo mais equilibrado. Peixe, por exemplo, é um signo chorão, mas de coração mole. Escorpião é um signo fortíssimo porque também tem mediunidade, e o mais leal de todos. Os Virgem e Capricórnio atraem encosto, coitados.

O que temos de fazer para entrar no ano novo em grande?

Marte e São Jorge vão comandar, então a cor do ano é o vermelho – as cuecas este ano têm de ser vermelhas. Vou deixar uma mensagem que acho importante para, no fim do ano, as pessoas dizerem e escreverem nas redes sociais, por exemplo: “A vida é muito curta para ser pequena”. Uma vida mesquinha não dá, porque a gente vai embora logo. Esse é o meu lema de vida.

O que podemos esperar de 2026?

Em primeiro lugar, vai haver muita guerra, ainda mais do que as que temos agora. Porque quem vai reger a Terra é Marte, que é o planeta do confronto. As pessoas vão se confrontar demais e vejo muitos desafios no amor, muita gente a separar-se, na sequência de brigas. Mas Marte é o planeta da coragem. Toda a gente que está parada, até os depressivos, vão querer mexer-se, construir alguma coisa, sentir vontade de viver.

Então 2026 vai ser melhor do que este.

Vai trazer ânimo às pessoas, todas! Embora seja um ano de confrontos, de bastante seca e de incêndios. Graças a Deus, de março em diante vai haver mais emprego porque as empresas vão querer crescer. Pensa num ano em que as pessoas querem ser férteis. Todas. Então, é um ano de crescimento, bacana e mais próspero, com a economia mundial a melhorar a partir de maio, junho.

Quais os signos que vão ser mais beneficiados?

O primeiro de todos é Carneiro, seguido de Leão e Sagitário, que vão ter um ano excelente! Aquário está em quarto lugar, depois Gémeos e a seguir Balança. Em sétimo, Touro, Capricórnio, em oitavo, e Caranguejo na nona posição. Os últimos três são Peixes, Escorpião e Virgem lá em baixo. Não quer dizer que seja mau, vai ter é que trabalhar mais, terá mais imprevistos.

Acertou no resultado do mundial de futebol de 2014, arrisca uma previsão para o de 2026?

Ainda não me concentrei nas equipas, mas não sinto a vitória para o Brasil nem para Portugal. Sinto mais para a França.

Garante que já viu um ET, que “era castanho, como uma árvore”. Como foi essa experiência?

Foi muito assustadora. Éramos 11 mulheres reunidas à beira de uma piscina, a rezar, e era perto do meio dia. Eu colocava uma no centro da roda e mandava energia para ela. Comecei a ver uma coisa no ar, que só eu via mas não percebia o que se tratava, e de repente sentimos todas uma ventania. O disco voador estava parado ali perto, mas só eu é que o via. Até que surgiu um ser quadrado, como um tronco de árvore, uma coisa muito estranha, mas era do bem. Milhões de anos-luz à frente, mas muito assustador. Ele olhou para mim e eu quase morri, fiquei dura. Não é uma brincadeira, ver um ser daquela espécie não é a mesma coisa que ver mortos.

O que ele queria?

Ele apontou para uma das mulheres, que era presidente de uma multinacional, e disse-me para a colocar no centro da roda. E eu pedi-lhe para ela ir para o meio. Depois, ele apontou para outra e disse ‘essa é uma das nossas. Diz-lhe para esticar a mão’. Ela esticou e a mão dela ficou vermelha como um tomate. A seguir, ele disse para esticar a mão até à cabeça da outra mulher. Ela estava muito longe, mas o braço dela foi até lá, e isso todas viram, e trouxe uma bola de sangue que era um tumor. Ele disse ‘enterra e está resolvido. Volte daqui a um ano que eu tenho uma flor para si’. A mulher estava curada. E foi embora no meio de outra ventania. Passado um ano, uma amiga desafiou-me a voltarmos àquele sítio e lá estava a flor amarela, nascida no mato, apanhei-a e está dentro da Bíblia até hoje.

Ainda fala com o espírito do médico Bezerra de Menezes?

Todos os dias. Olha aqui! [mostra a fotografia do médico que tem na parede do seu escritório]. Ele trabalha connosco em tudo o que são questões de saúde. Eu ainda faço passe energético e não cobro nada a ninguém.

O que é o “passe energético”?

Eu incorporo o Dr. Bezerra de Menezes, vejo onde a pessoa tem a doença e passo a mão para curar. Uma vez por mês, alugo uma sala e dou o passe a mil pessoas, uma a uma. Jamais cobraria por isso. Deus me livre! Eu sou Touro com ascendente em Touro, sou elemento Terra e tenho os pé no chão, ou seja, não acho que tudo seja espiritual, mas os milagres existem. Tive dois aneurismas cerebrais e fui operada. Tinha mais dois do outro lado e quando fui internada para fazer os exames, os médicos já não encontraram os aneurismas. Foi incrível!

O seu dom já lhe deu a ganhar muito dinheiro.

Tem-me sustentado. Estou bem de vida, mas rica, não. Se fosse rica não precisava de trabalhar, apesar de eu adorar trabalhar. Faço mapas astrais, os horóscopos para as redes sociais, palestras, etc.



A astróloga, numeróloga e médium diz que é a "rainha dos mortos"

É vidente, numeróloga, médium, astróloga e mestre de reiki. De todas estas atividades, em qual se encaixa melhor?

Acho que é a mediunidade. A vida inteira trabalhei com a mediunidade, que mudou a minha vida.

O que podemos esperar de Acorda pra vida?

Sou eu e o telão [ecrã]. Para quem já viu as minhas famosas broncas nos vídeos, sabe que às vezes a gente precisa de uma verdadeira sacudida para recuperar os ânimos. Por isso, neste show o meu objetivo é ajudar! Eu vou falar sobre os temas como prosperidade, saúde, amor, inveja e outros e ajudar as pessoas a acordar de vez. Vou mexer nas feridas de forma divertida e a ideia é que elas saiam de lá com esperança. É um espetáculo leve e profundo que obriga a repensar a vida. Só mesmo assistindo se entende melhor.

Diz que Portugal tem uma “energia especial”. Explique lá melhor.

Para nós, brasileiros, Portugal é como se fosse um pedaço do Brasil. Vocês são muito parecidos connosco, são viscerais, choram e gritam, mas passa. É um país festivo, apesar de ter uma população envelhecida, e sinto que as pessoas são felizes. Adoro fado. Fado é amor não correspondido, mas é lindo.

Como devota de Nossa Senhora de Fátima, vai ser uma visita obrigatória?

Claro! Sou devotíssima. Tudo da minha vida eu entrego para a Nossa Senhora de Fátima. Quando nasci, eu e a minha mãe quase morremos e o meu pai foi a pé, porque não havia dinheiro para transporte, a uma igreja que era longe e comprou uma imagem de Fátima, que guardo até hoje. Para mim é a maior relíquia do mundo e já a mandei restaurar várias vezes.

Em Portugal, onde é que quer ir mais?

Como já conheço Évora, Monsaraz, Óbidos, Braga e outras, agora quero conhecer cidadezinhas pequenas e ver como é a vida das pessoas.