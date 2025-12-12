Sábado – Pense por si

Social

Timothée Chalamet não confirma nem desmente se é o rapper EsDeeKid

Renata Lima Lobo 19:30
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Num programa de rádio, o ator decidiu alimentar os rumores que o ligam ao rapper britânico.

Timothée Chalamet tem andado a promover o seu último filme, Marty Supreme, mas parece que há mais um assunto em cima da mesa. É, ou não, o misterioso rapper EsDeeKid, cuja identidade permanece desconhecida? No programa de rádio britânico Heart Breakfast, o actor preferiu deixar a dúvida no ar.

Timothée Chalamet, em Marty Supreme
Timothée Chalamet, em Marty Supreme D. R.

A conversa andava em torno da longa-metragem de Josh Safdie que atualmente concorre - com múltiplas nomeações - a prémios como Critics Choice Awards ou Globos de Ouro (e possivelmente aos Óscares), quando os locutores Jamie Theakston e Amanda Holden decidiram mudar o tema: “Os teus fãs enlouqueceram e estão a dizer que és o EsDeeKid”, atira Holden. Inicialmente, Chalamet não quis comentar, mas rapidamente mudou de ideias: “Tenho duas palavras sobre isso. [silêncio] Tudo será revelado no momento certo”, afirmou o ator.

Os rumores iniciaram-se pela semelhança entre os olhos das duas celebridades, a única parte habitualmente visível do rosto de EsDeeKid. Uma teoria também alimentada pelo passado de Chamalet, que no ensino secundário abraçou o rap, com o alter-ego Timmy Tim.

No entanto, uma investigação da mapeou o movimento de ambos e detetou uma quase impossibilidade. A 9 de outubro, EsDeeKid deu um concerto em Milão, enquanto que Chalamet estava em Nova Iorque para uma exibição de Marty Supreme. Tendo em conta o fuso horário, o ator norte-americano teria apenas seis horas para chegar a tempo do concerto.

Artigos Relacionados
Tópicos Indústria cinematográfica Rádio Celebridades Concerto Timothée Chalamet Amanda Holden GQ Milão Nova Iorque
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Timothée Chalamet não confirma nem desmente se é o rapper EsDeeKid