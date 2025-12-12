Timothée Chalamet não confirma nem desmente se é o rapper EsDeeKid

Num programa de rádio, o ator decidiu alimentar os rumores que o ligam ao rapper britânico.

Timothée Chalamet tem andado a promover o seu último filme, Marty Supreme, mas parece que há mais um assunto em cima da mesa. É, ou não, o misterioso rapper EsDeeKid, cuja identidade permanece desconhecida? No programa de rádio britânico Heart Breakfast, o actor preferiu deixar a dúvida no ar.



Timothée Chalamet, em Marty Supreme D. R.

A conversa andava em torno da longa-metragem de Josh Safdie que atualmente concorre - com múltiplas nomeações - a prémios como Critics Choice Awards ou Globos de Ouro (e possivelmente aos Óscares), quando os locutores Jamie Theakston e Amanda Holden decidiram mudar o tema: “Os teus fãs enlouqueceram e estão a dizer que és o EsDeeKid”, atira Holden. Inicialmente, Chalamet não quis comentar, mas rapidamente mudou de ideias: “Tenho duas palavras sobre isso. [silêncio] Tudo será revelado no momento certo”, afirmou o ator.

Os rumores iniciaram-se pela semelhança entre os olhos das duas celebridades, a única parte habitualmente visível do rosto de EsDeeKid. Uma teoria também alimentada pelo passado de Chamalet, que no ensino secundário abraçou o rap, com o alter-ego Timmy Tim.

No entanto, uma investigação da revista GQ mapeou o movimento de ambos e detetou uma quase impossibilidade. A 9 de outubro, EsDeeKid deu um concerto em Milão, enquanto que Chalamet estava em Nova Iorque para uma exibição de Marty Supreme. Tendo em conta o fuso horário, o ator norte-americano teria apenas seis horas para chegar a tempo do concerto.