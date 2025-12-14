Samu envolve-se em acidente em Gaia e abandona o local antes da chegada das autoridades

Samu saiu do local por ter entendido que a situação já estaria resolvida entre os condutores.

O jogador Samu, avançado do FC Porto esteve envolvido numa colisão entre dois carros, na passada sexta-feira, em Gaia, tendo abandonado o local antes da chegada das autoridades. Na sequência do acidente não há registo de feridos, apenas danos materiais.



A GNR de Lever foi acionada e está a realizar diligências para conclusão do processo relativo ao acidente. O alerta, para a GNR de Lever, foi dado cerca das 14h30, para um acidente rodoviário, na EN109-2, numa zona muito próxima da rua dos Pardieiros, a cerca de 300 metros do Centro de Treinos do Olival.

Contatada pelo Correio da Manhã, fonte próxima do FC Porto revelou que Samu saiu do local por ter entendido que a situação já estaria resolvida entre os condutores. Os dragões informaram, também, que os envolvidos já foram contactados e o o caso está entregue às seguradoras.