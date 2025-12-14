Sábado – Pense por si

Social

Samu envolve-se em acidente em Gaia e abandona o local antes da chegada das autoridades

CM 08:15
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Samu saiu do local por ter entendido que a situação já estaria resolvida entre os condutores.

O jogador Samu, avançado do FC Porto esteve envolvido numa colisão entre dois carros, na passada sexta-feira, em Gaia, tendo abandonado o local antes da chegada das autoridades. Na sequência do acidente não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Samu Silva, jogador do FC Porto, celebra um golo
Samu Silva, jogador do FC Porto, celebra um golo

A GNR de Lever foi acionada e está a realizar diligências para conclusão do processo relativo ao acidente. O alerta, para a GNR de Lever, foi dado cerca das 14h30, para um acidente rodoviário, na EN109-2, numa zona muito próxima da rua dos Pardieiros, a cerca de 300 metros do Centro de Treinos do Olival.

Contatada pelo Correio da Manhã, fonte próxima do FC Porto revelou que Samu saiu do local por ter entendido que a situação já estaria resolvida entre os condutores. Os dragões informaram, também, que os envolvidos já foram contactados e o o caso está entregue às seguradoras.

Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE mina a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Samu envolve-se em acidente em Gaia e abandona o local antes da chegada das autoridades