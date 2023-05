Deputados incentivados a fazer queixa por 'bullying'

Dentro do plenário, quem está a dirigir as sessões já tem todas as condições para garantir a segurança e a ordem, pelo que a Conferência de Líderes entendeu, esta quarta-feira, que não será necessário um novo quadro sancionatório para lidar com situações de mau comportamento e indisciplina. Mas as coisas não são tão claras no que toca ao que se passa nos corredores e nos bares da Assembleia da República.