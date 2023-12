Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

César do Paço. Após decisão desfavorável, Wikipédia vai "esgotar todas as vias legais para proteger utilizadores"

A Wikipédia está "desapontada" com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre o processo interposto por César do Paço que pode obrigar a enciclopédia online a revelar quem são os seus editores e colocá-los em risco de ações legais. Continua "comprometida com defender o direito de todos para aceder e partilhar conhecimento livremente", adianta um porta-voz da Fundação Wikimedia à SÁBADO.