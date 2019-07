O PS e o PSD não avançaram qual será a votação dos seus partidos e o PCP afirmou que irá acompanhar a proposta do BE.Recorde-se que em 21 de junho, através da rede social Twitter, o presidente do PSD, Rui Rio, considerou "discriminatória e eleitoralista" a medida do Governo que apenas abrange a função pública, adiantando que iria propor que a mesma "seja para todos os trabalhadores".Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu o mesmo princípio aquando da promulgação da medida.Em causa está o alargamento aos trabalhadores do setor privado da medida já em vigor para a função pública da possibilidade de dispensa até três horas para acompanharem menores de 12 anos no primeiro dia de escola. O deputado do BE José Soeiro considerou que a votação desta proposta que entrou à margem do guião das alterações à lei laboral é uma "oportunidade" para garantir o direito já consagrado na função pública ao setor privado, acabando com a desigualdade entre os dois setores.José Soeiro lembrou que o Presidente da República defendeu o alargamento ao setor privado e que "vários partidos se pronunciaram favoráveis" na altura.A deputada do PS Wanda Guimarães considerou que a iniciativa do BE tem uma intenção "muitíssimo positiva", mas sinalizou que os socialistas são contra o "automatismo" da medida, sublinhando que para a função pública a dispensa do trabalhador está dependente da organização dos serviços.Porém, Wanda Guimarães não se comprometeu sobre qual será o sentido de voto do PS na reunião de quarta-feira.Já o deputado do CDS/PP António Carlos Monteiro afirmou que o seu partido "não tem vontade de alinhar em golpadas para satisfazer o BE" e, portanto, votará contra, sublinhando que a proposta entrou fora de prazo e não está no acordo de Concertação Social."É uma iniciativa nova e que deveria ser objeto de um decreto de lei", defendeu o deputado do CDS/PP, recusando discutir "o mérito" da proposta do BE.Quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 19 de junho, promulgou o diploma para a função pública louvou a medida do Governo, mas defendeu um regime idêntico para trabalhadores do setor privado e social, por forma a "evitar uma divisão no setor do trabalho em Portugal".