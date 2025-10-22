Viúva de Odair Moniz ouvida em Tribunal: “Tínhamos muitos planos, estragaram-nos a vida"

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Odair Moniz morreu no dia 21 de outubro de 2024 no bairro da Cova da Moura, depois de ter sido baleado pela polícia. Julgamento do agente da PSP arrancou esta quarta-feira.
Depois de esta manhã o agente da PSP acusado pelo homicídio
de Odair Moniz ter sido ouvido no Tribunal de Sintra é agora a vez das
testemunhas começarem a ser chamadas.
Julgamento do agente da PSP sobre a morte de Odair Moniz arrancouDR
É agora ouvido em tribunal o agente da PSP Rui Machado, que
se encontrava a fazer a patrulha com Bruno Pinto. Rui Machado faz-se acompanhar
por um advogado que explica que o agente da PSP quer prestar declarações sobre o
processo, mas apenas até aos factos antes do momento do segundo disparo, uma
vez que existe outro processo em que Rui Machado foi constituído arguido num
outro processo por falsos testemunhos. O Ministério Público, assim como os
advogados, tanto o de defesa quanto o de acusação, não se opuseram ao pedido de
Rui Machado pelo que o pedido foi aceite pelo tribunal.
Assim sendo Rui Machado prossegue o depoimento e conta a sua versão dos factos, muito próxima da de Bruno Pinto, referindo que durante os confrontos, e ainda antes de Bruno Pinto ter disparado para o ar, Odair afirmou: "Filhos da puta, vou vos matar".
A viúva de Odair Moniz foi a primeira a ser ouvida, enquanto
assistente, referiu que a última vez que viu o marido foi pelas 20h30, quanto
estava a fazer o jantar e que “nunca mais o viu”. Odair terá dito à mulher que “ia
e já vinha” para que pudessem jantar, sem ter dado mais pormenores, pelo que a
viúva afirma que não sabe porque razão é que Odair tinha ido ao Bairro da Cova
da Moura.
Já só de madrugada é que soube que algo se passava e foi o
filho que a alertou: “Mãe, mãe, mãe vai lá ver o que aconteceu com o pai". O filho
terá explicado que algo se passava com Odair e que este estaria na Buraca, para
onde a mulher se deslocou. Agora Ana Patrícia Moniz refere em tribunal que não sabe quem é que avisou o seu filho.
“O senhor agente estava a gozar com a minha cara e a dizer
que não sabia de nada”, afirmou antes de explicar que por volta das “6h00 e
pouco da manhã” acabaram por lhe informar que Odair Moniz se encontrava no hospital.
Tanto Odair como Ana Patrícia tinham dois trabalhos, eram
ajudantes de cozinha e, desde abril, exploravam um café. Café este que a viúva descreve como
o “sonho”: “Tínhamos muitos planos, estragaram-nos a vida”.
Ana Patrícia partilha que está de baixa médica, por motivos
psiquiátricos, e que toma “antidepressivos, calmantes, comprimidos para a ansiedade”
e ainda assim não consegue dormir: "Até hoje ainda não consigo dormir à
procura de me uma explicação do que aconteceu com o meu marido" e recorda,
emocionada, o dia a seguir à morte: “Não consigo dormir só de lembrar que foram
a minha casa, arrombaram a porta e continua estragada até hoje, ninguém foi arranjar.
Tenho de meter um armário em frente à porta só para tentar dormir”.
Questionada sobre os filhos, que ainda não estão a receber apoio psicológico, Ana Patrícia Moniz refere que o
mais velho, hoje com 21 anos, “não sai do quarto, não quer ouvir ninguém falar
do pai”, já o mais novo, com 4 anos, “desliga a televisão sempre que ouve o nome
do pai” e questiona: “porquê mãe? Porquê?”. Os três vivem juntos com uma pensão de viuvez e abono da criança mais nova, no total de cerca de 400 euros, uma vez Ana Patrícia já não se encontra a receber da baixa.
