Viúva de Odair Moniz ouvida em Tribunal: “Tínhamos muitos planos, estragaram-nos a vida"

Odair Moniz morreu no dia 21 de outubro de 2024 no bairro da Cova da Moura, depois de ter sido baleado pela polícia. Julgamento do agente da PSP arrancou esta quarta-feira.

Depois de esta manhã o agente da PSP acusado pelo homicídio de Odair Moniz ter sido ouvido no Tribunal de Sintra é agora a vez das testemunhas começarem a ser chamadas.



Julgamento do agente da PSP sobre a morte de Odair Moniz arrancou DR

É agora ouvido em tribunal o agente da PSP Rui Machado, que se encontrava a fazer a patrulha com Bruno Pinto. Rui Machado faz-se acompanhar por um advogado que explica que o agente da PSP quer prestar declarações sobre o processo, mas apenas até aos factos antes do momento do segundo disparo, uma vez que existe outro processo em que Rui Machado foi constituído arguido num outro processo por falsos testemunhos. O Ministério Público, assim como os advogados, tanto o de defesa quanto o de acusação, não se opuseram ao pedido de Rui Machado pelo que o pedido foi aceite pelo tribunal.

Assim sendo Rui Machado prossegue o depoimento e conta a sua versão dos factos, muito próxima da de Bruno Pinto, referindo que durante os confrontos, e ainda antes de Bruno Pinto ter disparado para o ar, Odair afirmou: "Filhos da puta, vou vos matar".

A viúva de Odair Moniz foi a primeira a ser ouvida, enquanto assistente, referiu que a última vez que viu o marido foi pelas 20h30, quanto estava a fazer o jantar e que “nunca mais o viu”. Odair terá dito à mulher que “ia e já vinha” para que pudessem jantar, sem ter dado mais pormenores, pelo que a viúva afirma que não sabe porque razão é que Odair tinha ido ao Bairro da Cova da Moura.

Já só de madrugada é que soube que algo se passava e foi o filho que a alertou: “Mãe, mãe, mãe vai lá ver o que aconteceu com o pai". O filho terá explicado que algo se passava com Odair e que este estaria na Buraca, para onde a mulher se deslocou. Agora Ana Patrícia Moniz refere em tribunal que não sabe quem é que avisou o seu filho.

“O senhor agente estava a gozar com a minha cara e a dizer que não sabia de nada”, afirmou antes de explicar que por volta das “6h00 e pouco da manhã” acabaram por lhe informar que Odair Moniz se encontrava no hospital.

Tanto Odair como Ana Patrícia tinham dois trabalhos, eram ajudantes de cozinha e, desde abril, exploravam um café. Café este que a viúva descreve como o “sonho”: “Tínhamos muitos planos, estragaram-nos a vida”.

Ana Patrícia partilha que está de baixa médica, por motivos psiquiátricos, e que toma “antidepressivos, calmantes, comprimidos para a ansiedade” e ainda assim não consegue dormir: "Até hoje ainda não consigo dormir à procura de me uma explicação do que aconteceu com o meu marido" e recorda, emocionada, o dia a seguir à morte: “Não consigo dormir só de lembrar que foram a minha casa, arrombaram a porta e continua estragada até hoje, ninguém foi arranjar. Tenho de meter um armário em frente à porta só para tentar dormir”.

Questionada sobre os filhos, que ainda não estão a receber apoio psicológico, Ana Patrícia Moniz refere que o mais velho, hoje com 21 anos, “não sai do quarto, não quer ouvir ninguém falar do pai”, já o mais novo, com 4 anos, “desliga a televisão sempre que ouve o nome do pai” e questiona: “porquê mãe? Porquê?”. Os três vivem juntos com uma pensão de viuvez e abono da criança mais nova, no total de cerca de 400 euros, uma vez Ana Patrícia já não se encontra a receber da baixa.