Depressão Benjamin agrava o estado do tempo a partir de hoje

Lusa 15:50
Mau tempo irá fazer-se sentir especialmente entre a tarde desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

O IPMA alertou esta quarta-feira para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, com chuva persistente e vento forte, especialmente no Norte e no Centro do continente, por efeitos da depressão Benjamin.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Norte e o Centro do continente irão sentir os efeitos do sistema frontal associado à depressão Benjamin especialmente entre a tarde desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, prevendo-se o aumento da intensidade do vento, do quadrante oeste, com valores que podem chegar aos 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

A precipitação irá ser por vezes forte, em especial no Minho e Douro Litoral, sendo fraca na região Sul, informou o IPMA.

De acordo com o IPMA, devido a esta situação foram emitidos avisos de nível amarelo de precipitação para o Minho e Douro Litoral, e de rajada nas terras altas das regiões Norte e Centro.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quinta-feira devido à previsão de vento sudoeste rodando para noroeste, com rajadas até 95 km/h nas terras altas.

O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, mas por causa da chuva persistente, passando a aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.

“Nos próximos dias, o estado do tempo no continente continuará a ser caracterizado por um fluxo do quadrante oeste, com transporte de uma massa de ar com conteúdo elevado em vapor de água, o que irá originar precipitação forte e persistente, em especial no período compreendido entre sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25”, indicou ainda o instituto meteorológico português.

A região Centro é a que tem maior probabilidade de registar acumulados de precipitação mais elevados neste período, com valores entre 50 e 100 mm, uma situação que pode estender-se à região Norte.

No domingo, dia 26, prevê-se um desagravamento das condições meteorológicas nas regiões do Norte e do Centro, mas com o sistema frontal a deslocar-se para sul, onde a precipitação poderá ser temporariamente mais intensa até ao início da tarde.

Devido à “incerteza espacial e temporal associada a esta situação meteorológica”, o IPMA aconselha o acompanhamento da situação e dos avisos meteorológicos que serão emitidos nos próximos dias.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Depressão Benjamin agrava o estado do tempo a partir de hoje