Odair Moniz. Punhal só apareceu 27 minutos depois do tiro

O julgamento arranca amanhã no Tribunal de Sintra.

Depois da morte de Odair Moniz, há precisamente um ano, ainda existem muitas questões por responder, nomeadamente se o cozinheiro cabo-verdiano ameaçou ao não a vida dos polícias.  

Odair Moniz enfrenta julgamento no Tribunal de Sintra DR

Segundo a edição desta manhã do jornal , a câmara de videovigilância da Rua António Aleixo captou os 50 minutos de vida que tiraram a Odair Moniz e contradiz a versão apresentada por Bruno Pinto. O agente da PSP afirmou que disparou por temer pela sua vida e por ter visto Odair Moniz a fazer o gesto de quem ia buscar uma faca, no entanto o Público avança agora que as imagens não mostram qualquer punhal até às 05h58, ou seja 27 minutos depois de Odair ter caído ao chão.  

