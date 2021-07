Vieira entrega imóveis do filho para escapar à prisão

Luís Filipe Vieira vai entregar imóveis em nome de empresas que estão no universo do filho Tiago para escapar à prisão domiciliária, apurou o Correio da Manhã. O ex-presidente do Benfica foi esta quinta-feira de manhã notificado da decisão de Carlos Alexandre de não aceitar a caução inicial. O juiz de instrução do processo ‘Cartão Vermelho’ alegou que as ações do Benfica podem desvalorizar a qualquer momento.







Luís Filipe Vieira e o filho Tiago, juntos, têm de entregar 3,6 milhões de euros para cobrir caução determinada pelo juiz Vítor Chi