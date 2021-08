Cartão Vermelho: Juiz Carlos Alexandre aceita proposta de caução de Luís Filipe Vieira

O juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta de pagamento de Luís Filipe Vieira da caução de 3 milhões de euros.







sabe que o ex-presidente do Benfica terá de entregar documentos se quiser sair em liberdade.A proposta em causa é de entrega de imóveis no valor de 2,8 mihões de euros e de dinheiro.Vieira, que se encontra em prisão domiciliária desde 10 de julho, permanecerá, no entanto, com termo de identidade e residência após o pagamento da caução.