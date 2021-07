Salgado deu a Pinho 15 mil euros por mês vindos de saco azul

Enquanto foi ministro da Economia, de março de 2005 a julho de 2009, Manuel Pinho terá recebido do saco azul do Grupo Espírito Santo mais de 1,27 milhões de euros.

No período em que foi ministro da Economia, de março de 2005 a julho de 2009, Manuel Pinho terá recebido do saco azul do Grupo Espírito Santo (GES) uma avença de 14 963,94 euros por mês. A alegada avença terá sido paga em contas na Suíça de duas sociedades offshore: Mesete II e Tartaruga Foundation, tendo esta última sido criada quatro dias antes de este tomar posse como ministro. Enquanto governante, Pinho terá recebido do saco azul do GES mais de 1,27 milhões de euros.







Ricardo Salgado e Manuel Pinho