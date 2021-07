Tiago Vieira: bodyboard, três casamentos e negócios falhados

É educado, gosta de ondas e de empreendimentos imobiliários – que se revelaram ruinosos. A queda do filho do dirigente do Benfica.

Cresceu junto ao mar, apanha ondas desde os 10 anos – e é pouco dado à bola. Tiago Miguel Vieira, o sucessor de Luís Filipe Vieira, é um apaixonado por body board que gosta menos de aparecer no estádio da Luz e mais de fechar negócios imobiliários. Os mesmos que o levaram à detenção, nesta quarta-feira (7 de julho), juntamente com o pai, por suspeitas de crimes de burla, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Tudo isto associado a financiamentos que somam mais de 100 milhões de euros.



Nos bastidores, Tiago acompanhou o nascimento e a queda da Promovalor, a empresa mãe, de assessoria e planeamento de negócios, a funcionar numa urbanização em Santo António dos Cavaleiros, e que se revelou ruinosa: 11 milhões de euros de resultados negativos em 2017; quatro milhões em 2018; oito milhões em 2019. Tiago detém 5% do capital da empresa, é vogal do conselho de administração. O pai, o presidente (representa 80%).



Para ensinar-lhe como se faz um self made man, Luís Filipe Vieira incentivou-o a começar por baixo como montador de pneus (ramo de atividade onde o pai se lançou). Assim foi: Tiago tinha 18 anos, trabalhava na Hiperpneus e, além do ordenado, ganhava gorjetas até ir para a universidade. Formou-se em Comunicação Empresarial no Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM).