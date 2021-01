O Presidente da República foi questionado esta sexta-feira sobre o caso da vigilância a jornalistas, antes de uma ação de campanha em que visita um centro de ajuda social em Lisboa. Começando por dizer que não comenta "processos judiciais em curso", acrescentou: "Vi que há uma averiguação sobre o que se passou e isso é importante, essa iniciativa de averiguação".Marcelo Rebelo de Sousa defende essa averiguação, "primeiro porque é uma questão já antiga, estamos a falar de há dois anos, e não podemos deixar que o tempo corra e se esqueça. Acho importante essa iniciativa da Procuradoria Geral da República [PGR] de apurar o que se passou, como acho importante que o Parlamento queira apurar exatamente o que se passou e em que termos se passou. Apurada essa averiguação pela PGR, aquilo que tenha de ser feito no quadro desse processo criminal, seja feito."Adiantou ainda perceber "aquilo que preocupa todos", mas voltou a sublinhar "não queria pronunciar-me sobre o caso concreto". Os jornalistas insistiram: "Não o preocupa se estiver em causa a liberdade de imprensa?". Marcelo assume que "tudo o que diga respeito aos direitos, princípios e valores do Estado de Direito só pode preocupar o Presidente que faz cumprir a Constituição e o Estado de Direito".Em causa está a ordem do Ministério Público para vigiar quatro jornalistas - da, do Correio da Manhã (agora da TVI), Visão e SIC - para perceber quem eram as suas fontes de informação no caso E-Toupeira, como adenuncia na edição desta semana.