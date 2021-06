Pedro Coelho dos Santos: este Alter Ego continua a crescer

A vida voltou ao normal na empresa de assessoria Alter Ego. O negócio detido pelo militante e vereador autárquico socialista Pedro Coelho dos Santos saltou para as páginas dos jornais em 2019, quando foi conhecida a acusação do caso Máfia do Sangue, sobre alegados crimes de corrupção para levar a farmacêutica Octapharma a dominar a venda de plasma humano aos hospitais.



Coelho dos Santos acumulava em 2015 o gabinete de comunicação do INEM, no Estado, com consultoria de comunicação e gestão de crise através da Alter Ego a Paulo Lalanda e Castro, que dirigia a filial portuguesa da Octapharma, e ao médico e então presidente da ARS de Lisboa, Luís Cunha Ribeiro, ambos acusados no processo. Esta sobreposição, que não foi alvo de qualquer acusação do Ministério Público, ilustrou o circuito poroso de relações na saúde e na política.



Pedro Coelho dos Santos regressou, entretanto, ao INEM em 2016, onde é técnico superior e assessor do Presidente do Conselho Diretivo. Em 2018, assumiu sozinho a propriedade da Alter Ego - o outro sócio era Fernando Esteves, atual diretor do Polígrafo e na altura jornalista da SÁBADO (esta sobreposição de cargos incompatíveis foi noticiada pela SÁBADO em 2019; Fernando Esteves sustenta que desconhecia as atividades da empresa e que nunca dela recebeu dinheiro).