Registos de interesses dos deputados entregues fora de prazo

Os deputados e membros do Governo tinham até dia 24 de dezembro para entregar a declaração de rendimentos, património e impedimentos no Tribunal Constitucional mas no início de janeiro quase quatro dezenas ainda não tinham cumprido a sua obrigação.Segundo o jornal i , alguns dos deputados invocaram problemas com o software, outros com o certificado da assinatura digital do cartão do cidadão e também houve quem colocasse dúvidas à Comissão de Transparência sobre a forma como devia dar algumas respostas.