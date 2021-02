Vacinação: retrato de um plano amador

Há quem no setor da Saúde veja em Francisco Ramos, o antigo secretário de Estado e ex-coordenador da task force, como "um erro de casting" e lembre que ele saiu do Governo depois de ter avançado numa entrevista ao Público, em julho de 2019, a ideia de criar um seguro público de saúde. A medida nunca fez parte dos planos de António Costa e o ruído que gerou acabou por levar à saída de Ramos do Executivo. Um dirigente socialista diz à SÁBADO que Costa se "atirou às paredes com aquele excesso" de Francisco Ramos na altura.

Mas pouco mais de um ano depois, o ex-secretário de Estado estava de volta à ribalta. A explicação? Para muitos, passa pela proximidade de Ramos a Correia de Campos: faz parte de um grupo de amigos que inclui Marta Temido, o marido desta, Jorge Simões, e o ex-diretor da DGS Francisco George. "São visitas de casa uns dos outros", garante uma fonte socialista, que critica a falta de técnicos e cientistas na task force. "O que lá está é uma estrutura burocrática."