Vacinação avança mas dúvidas continuam nos centros de saúde

Será uma mensagem de texto (SMS) a melhor maneira de contactar idosos para agendar a vacina contra a covid-19? Nuno Jacinto, médico de família e presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar desde novembro, não está convencido. "É complicado. Vai variar entre a população idosa. No Alentejo, onde trabalho, a maioria dos idosos não consegue abrir as mensagens com as receitas. Aqui não se trata só de abrir, mas responder à SMS... Tenho muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas de responder."



Marta Temido, a ministra da Saúde, revelou que entre 1.677 mensagens enviadas até esta segunda-feira, 7, 907 resultaram em agendamentos de vacinas. Tal significa que 47% dos contactados não deu resposta ou negou a vacina. "Importa saber se nas pessoas cuja resposta não foi afirmativa, se não receberam SMS, se não souberam responder ou se não querem saber da vacina", sublinha à SÁBADO o médico da ULS Salus, Évora.



Com a vacinação a abranger mais 59 centros de saúde a partir desta terça-feira, muitas dúvidas permanecem entre os profissionais dos centros de saúde. Nesta fase, são 967 mil as pessoas no grupo de acima dos 50 anos com insuficiência cardíaca ou renal, doença coronária ou respiratória crónica sob suporte ventilatório e com mais de 80 anos a vacinar.