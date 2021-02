Governo "está a correr atrás do vírus" e a falhar no combate à pandemia

O país está longe de poder sair do confinamento e a estratégia até ao momento nunca foi a certa. Manuel Carmo Gomes foi a voz mais crítica da atuação governamental durante a conferência de imprensa no Infarmed, entre especialistas e os decisores públicos, uma reunião onde foram enaltecidas as reduções de números, mas deixados avisos. E onde se soube que o processo de vacinação está a correr bem, mas que há falta de vacinas.

Segundo o especialista, a estratégia tem colocado o país sempre a correr atrás do prejuízo no combate à pandemia, quando a experiência já permitia ter adotado uma estratégia de prevenção e combate agressivo.

Carmo Gomes recuperou a metáfora que foi usada na primeira fase da pandemia, de que o combate à covid-19 funciona como uma mola. "Este vírus comporta-se como uma mola e temos de usar a mão ou o pé para a manter em baixo, caso contrário ela dispara. Mas como se tira a mão da mola sem ela disparar? A resposta é a testagem."