Benfica contesta a suspensão de processo contra Rui Pinto

A presidente do Tribunal da Relação de Lisboa mandou o juiz Carlos Alexandre admitir o recurso do Benfica sobre a suspensão provisória dos processos em que Rui Pinto foi indiciado por acesso ilegítimo a várias entidades. A decisão de Guilhermina Freitas foi tomada em resposta a uma reclamação do clube, apresentada depois de o magistrado não ter sequer admitido o recurso com o argumento de que a suspensão provisória não é recorrível.