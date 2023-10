O debate sobre a condenação dos ataques do Hamas polarizou a sociedade portuguesa. Por um lado, vários elementos à esquerda do PS não condenaram inicialmente o Hamas após os massacres de dia 7 de outubro em Israel — e tiveram dificuldade em responder à SÁBADO se o “Hamas é uma organização terrorista”, em artigo publicado na edição passada. Esta semana, com bombardeamentos israelitas sobre Gaza, invertemos a questão e fizemos a seguinte pergunta a partidos à direita do PS: “Condena a morte de civis palestinianos por parte das forças militares israelitas?”