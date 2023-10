Um dia com Ana Jorge, provedora da Santa Casa: “Aqui é tudo aos milhões, é assustador”

Ana Jorge está há cinco meses à frente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e já usou várias vezes a palavra mais importante para quem gere. “Já disse ‘não’ a muita coisa, é horrível”, conta enquanto viaja de carro com a SÁBADO, que acompanha o seu dia de trabalho. O orçamento anual superior a 200 milhões de euros atrai muitos pedidos distantes da missão social da instituição, como o que uma vila alentejana lhe fez há pouco tempo, para patrocinar um festival de fado. “Eu perguntei: ‘porque é que a Santa Casa apoiaria?’”, diz. A provedora, que já tinha estado na instituição, lembra-se de um pedido no Europeu de Futebol de 2016, para a Santa Casa patrocinar um ecrã gigante em Lisboa, ao lado dos pavilhões das cervejeiras. “Ficava chocada com certos pedidos”, lembra.