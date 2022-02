TC manda repetir voto dos emigrantes na Europa. Novo Governo atrasa um mês

O Tribunal Constitucional decidiu considerar nulo o apuramento dos votos dos emigrantes no círculo da Europa e determinou a repetição da votação neste círculo. PS e PSD elegeram, cada um, um deputado pelo círculo eleitoral da Europa. Processo vai atrasar entrada em funções do Parlamento e do novo Governo.





No total, foram desclassificados os votos de 157.205 eleitores portugueses residentes no estrangeiro. Foram apresentadas queixas na Comissão Nacional de Eleições e na Provedoria de Justiça, cinco recursos no Tribunal Constitucional e uma queixa-crime no Ministério Público, apresentada pelo PSD.



A queixa do PSD é contra os membros das mesas do círculo eleitoral da Europa, que, alegadamente, não só contabilizaram os votos dos eleitores que não enviaram cópia do cartão de cidadão, como misturaram esses votos com os dos eleitores devidamente identificados, o que tornou impossível distingui-los. O Ministério da Administração Interna lembra, em comunicado, que houve um acordo entre representantes de todos os partidos para que esse votos, sem cartão de cidadão em anexo, fossem considerados válidos.



No total, foram anulados mais de 80% dos votos no círculo da Europa, uma decisão que levou quatro partidos a apresentarem recurso no Tribunal Constitucional - Livre, Chega, PAN e Volt.



Atribuídos os mandatos da emigração, o PS conseguiu 119 dos 230 lugares na Assembleia da República, enquanto o PSD elegeu 73 deputados sozinho, subindo para 78 com os eleitos em coligação na Madeira e nos Açores.