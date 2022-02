É a perspetiva do presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas. Emigrantes rejeitam a hipótese porque há quem tenha de fazer 6 h de comboio para poder ir votar. Mas se eleições forem no fim de março, pode haver mais votantes, diz Pedro Rupio.

Repetição do voto na Europa: Se for apenas presencial, abstenção subirá "exponencialmente"

Sérgio Tavares vive na Escócia. Se tivesse de ir votar presencialmente, na repetição do ato eleitoral pelo círculo da Europa decidido pelo Tribunal Constitucional, teria de fazer 400 quilómetros até Manchester, refere este conselheiro das comunidades portuguesas à SÁBADO.



Em Bruxelas, "uma cidade de média dimensão", o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa estima que "a deslocação pode fazer-se em uma hora e meia ida e volta sem contar o tempo que se espera no Consulado para poder votar." Mas nem sempre é assim. Paris, estima Pedro Rupio, "abrange uma área superior a 12.000 km², são poucos aqueles que arriscam perder um dia inteiro para votar." De Inverness (norte da Escócia) até Manchester são mais de 6h de comboio.



O mesmo para os 19 mil eleitores inscritos na área consular de Estrasburgo: "Se o voto for exclusivamente presencial, as pessoas não vão fazer centenas de quilómetros para votar. Esse será o grande obstáculo à participação", dizia à SÁBADO Rui Barata, conselheiro das comunidades na região poucos minutos antes de o Público noticiar a vontade da Comissão Nacional de Eleições de marcar a data das eleições para 26 e 27 de março.