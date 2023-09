Transladação de Eça adiada, mas tribunal decide que é legítima

O Supremo Tribunal Administrativo deliberou que a trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, em Lisboa, é legítima, mas a data da mesma será adiada.





O Supremo Tribunal Administrativo tinha suspendido, na passada quinta-feira, todos os atos relacionados com a trasladação dos restos mortais de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, no âmbito de uma providência cautelar interposta por familiares do escritor.A providência cautelar para travar a trasladação foi colocada por seis dos bisnetos do escritor.Em atualização