Quando tem tempo parar respirar para um refeição, prefere não gastar dinheiro e comer em casa de amigos. "Eu sou boa colher, e digo colher porque gosto muito de sopa. Mas mais importante do que a comida, é a companhia", explicou à SÁBADO.



Tinha planeado uma campanha urbana e rural, no campo e na cidade, como um "verdadeiro candidato rurbano": "Sabe, sou metade Rans e metade Porto." "Não tenho cartazes. O meu cartaz é móvel: é um homem de 49 anos. E a minha sede é a rua. E olhe que todas as pessoas já sabem quem eu sou: um candidato a Presidente da República", acrescentou.





Em Alfama, na casa de um amigo, o candidato presidencial Vitorino Silva tem dormido todas as noites esta semana. "Não estou para ficar num hotel. Vou ficar sempre em casa de amigos e comer em casa de amigos. É assim que gosto", explicou à. E chega estafado: depois de um longo dia a atender telefonemas, a ir a rádios e estações de televisão, culminando no debate presidencial à noite, Tino de Rans, como é popularmente conhecido, mal tem tempo para as necessidades básicas — e quando tem, é a despachar e o mais barato possível."Os gastos estão controlados e tenho a certeza que vou chegar a dia 22 de janeiro sem qualquer divida", acrescentou. De tanto poupar, Vitorino Silva prevê gastar "dez vezes menos" do que o orçamento de 16 mil euros para a campanha oficial apresentado ao Tribunal Constitucional: "Vamos ter que rever o orçamento. Ao invés de 16 mil euros, devem ser 1600 euros. (risos)."Recorrendo aos amigos para alojamento e refeição, os gastos têm sido maioritariamente "portagens e gasólio". Afinal, tem de andar de um lado para o outro: ao longo desta semana na capital, para defrontar os restantes candidatos, Tino de Rans e a sua equipa — que o candidato se recusa a dizer quantos são, preferindo referir apenas que tem "amigos em todo o lado" — quase não têm mãos a medir para tantos pedidos. "Há 15 dias, ninguém me telefonava. Agora, de tanto tocar, tenho medo que o telemóvel deixe de funcionar", disse, desconhecendo qual a marca do seu smartphone, oferecido pela sua filha.O jantar é muitas vezes improvisado, ora um hambúrguer no McDonalds a despachar ou uma sopa rápida num restaurante, ora num restaurante.Com o agravamento da pandemia em Portugal a alterar-lhe os planos, deverá poupar ainda mais dinheiro. O candidato presidencial Vitorino Silva anunciou este sábado que vai cancelar as ações da sua campanha eleitoral durante o novo confinamento a partir de meados da próxima semana devido à pandemia de covid-19. "Eu pertenço ao povo, não quero mordomias", justificou o candidato, em declarações aos jornalistas em Peniche, explicando que, se o povo estiver confinado em casa, ele também estará.