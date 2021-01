Nos primeiros 10 dias do novo ano, Portugal confirmou mais de 70 mil casos - o mesmo número que registava a 20 de setembro de 2020, quando já haviam sido ultrapassados mais de seis meses e meio de pandemia.

Portugal registou mais 102 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total de vítimas mortais da pandemia para 7.803.Nas últimas 24 horas foram confirmados 7.502 casos, aumentando o total de infetados no país para mais de 483 mil.O número de internados teve também um grande aumento este domingo, com mais 215 doentes hospitalizados em relação ao dia anterior. São agora 3.770 os internados no total, dos quais 558 em unidades de cuidados intensivos - mais 18 nas últimas 24 horas.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 3.024 doentes com covid-19. O número de recuperados é agora de 369 mil, existindo mais de 106 mil casos ativos no país.