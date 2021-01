João Ferreira, por seu lado, recusou a dicotomia entre saúde e economia, lembrando que "temos de perceber a necessidade de continuar a vida" e que mesmo no primeiro confinamento, em março e abril, "houve milhares de trabalhadores que nunca confinaram, que não pararam", e que também agora "sabemos à partida que há um conjunto grande de portugueses que vai continuar a trabalhar". Pelo que a questão da proteção vai além da declaração do Estado de Emergência, que não serviu, por exemplo, para se "tomarem medidas de proteção nos locais de trabalho". Nem evitou a crise nos lares, nem - como uma deslocação que fez há dias demonstrou, e que referiu pela segunda vez num debate - os "transportes públicos sem condições de distanciamento".

Sobre a colaboração - ou não - dos privados na resposta à pandemia, foi crítico: "Não podemos ignorar o comportamento que tiveram os grandes grupos económicos". E apontou o testemunho da administrativo do hospital de Penafiel, que visitou recentemente, e onde lhe descreveram "as dificuldades que encontraram", com a "resistência dos privados em assegurar casos mais complicados." Sobre a utilização de privados no atual momento, pôs condições: "Acho que numa altura destas os portugueses não aceitariam que recursos públicos servissem para sustentar lucros de grupos económicos que fazem negócio com a doença" e que "não pode haver escolha a la carte para obterem lucros".

Vitorino Silva teve uma abordagem mais pragmática nesta questão: "Se o Estado não consegue salvar vidas e a vida não tem preço, e o privado estiver ali", não vê razão para que não seja usado. Mesmo com lucro: "Os privados têm que ter lucro. Quando têm prejuízo também não estamos ao lado deles. Não pode é morrer ninguém."

De resto, a sua relação com o SNS é menos ideológica e mais na ótica do utilizador. Lembrou de forma tocante como pai morreu num corredor de hospital, em 1981, após 19 dias em coma no dito corredor, "sem nunca ir para um quarto", e depois esteve sete dias à espera de uma certidão de óbito para poder ser enterrado. Vitorino tinha nove anos. No entanto, quando a mulher teve um problema na gravidez, bem resolvido o mesmo hospital, o São João, no Porto, o caso fê-lo mudar de ideias. E segunda-feira vai dar sangue ao São João. Também tem um problema de coluna, "já me adiaram três ou quatro vezes", mas não se queixa muito: "Não é um caso grave.

A receita? "É meter mais gente. Se é preciso mais gente, é meter mais gente."

João Ferreira voltou à ideologia, para apontar como "a maior economia do mundo, os Estados Unidos", onde não há um serviço nacional de saúde, mas "há um mercado de saúde", tem "hoje a população extremamente vulnerável", o que "deve constituir para nós uma lição". Vitorino Silva concordou: a filha teve uma colega americana que quando teve uma queda não queria que as amigas lhe chamassem a ambulância, com medo que os custos fossem como nos EUA.





João Ferreira regressou depois à defesa da que tem sido a principal bandeira da sua campanha, a constituição, considerando que há "há um Portugal por cumprir" nela plasmado. "Falo da constituição na sua versão atual", que teve "modificações no seu essencial negativas", mas que "apesar de tudo conserva um sentido geral positivo".

Vitorino Silva descreveu-se com tendo "um partido que é de 360 graus, é uma roda e não tem extremos. Para poder girar não pode ter extremos. O extremos tocam-se." Aqui João Ferreira discordou, considerando que os extremos do espectro político não são iguais: "Tivemos a mais longa ditadura na Europa, combatida pelos comunistas, às vezes pagando com a própria vida. Equalizar as duas partes que se opuseram é um exercício grotesco." Mas foi mais uma defesa da "tradição da luta pela liberdade", de que se disse um herdeiro - ignorando as referências internacionais do moderador ao estalinismo - do que uma crítica a Vitorino Silva. Que também não encaixou nenhuma críitica: "A minha referência era comunista, o Neca."



Houve diferenças na resposta sobre se dariam posse a um governo com ou apoiado pelo Chega. Vitorino Silva foi claro: "Como Presidente da República tenho de fazer zelar e fazer cumprir a Constituição. O Chega foi legalizado, tenho de ter respeito pelo Tribunal Constitucional." Mas ressalvou que o partido tem de cumprir as regras: "Eu tenho carta, tenho de respeitar os sinais, se transgredir os sinais sou penalizrdo. O partido Chega tem o alvará e se for a conduzir tem de respeitar os sinais."



O comunista respondeu que não pode "inventar poderes que a Constituição não dá ao PR" - uma diferença face a Ana Gomes e Marisa Marias, que dizem não dar posse a um governo que dependa do partido de André Ventura - mas acredita que se chegar a Belém "partidos dessa natureza não teriam o caldo de cultura para crescerem".



Vitorino Silva voltou a surpreender no final do debate. Convidado por Carlos Daniel a responder a alguma questão que tivesse ficado por lhe ser feita nesta série de frente a frentes, disparou: "Porque é que me iam tirar dos debates? Valeu a pena ter estado aqui. Era uma pena... É a prova de que ninguém deve ser deixado para trás. Acho que nestes debates disse alguma coisa." Vai ter mais, no Porto Canal, e ainda deixou um repto a João Ferreira, para que confirme a sua presença nessa nova ronda, já que é o único candidato que ainda não confirmou a sua presença. "Terei muito gosto se vier a acontecer", foi a resposta do comunista.