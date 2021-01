Candidatos presidenciais vão à reunião no Infarmed. Vitorino Silva não recebeu convite

Gostava de estar presente, mas não fui convidado. O primeiro-ministro não deve ter o meu número", disse.

Os candidatos à Presidência da República que irão a votos no próximo dia 24 de janeiro foram convidados pelo primeiro-ministro, António Costa, a participar na reunião com autoridades sanitárias na terça-feira, no Infarmed, para discutir a situação de Portugal no combate à covid-19.Ou melhor, quase todos. Ao Correio da Manhã , Vitorino Silva disse não ter recebido o convite. "O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se recandidata a um segundo mandato é já presença assídua destes encontros, tal como André Ventura, que marca lugar como líder parlamentar e deputado único do Chega no Parlamento.Ao Jornal de Notícias , o gabinete de Costa confirmou que o convite foi enviado a "todos os candidatos" para participarem.

Na quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros em que anunciou o provável agravamento das restrições a partir da próxima semana devido à pandemia, António Costa já tinha admitido a possibilidade de convocar os candidatos presidenciais para estarem presentes na reunião com epidemiologistas, na terça-feira, no Infarmed, em Lisboa.

Nessa ocasião, o primeiro-ministro defendeu existirem condições de segurança para a realização das eleições presidenciais mesmo com o país em estado de emergência, mas sugeriu que os candidatos terão de se adaptar à realidade epidemiológica.

"Expressamente é dito [na lei do estado de emergência] que não é possível determinar qualquer proibição da atividade política - um tema muito discutido por ocasião do Congresso do PCP e que se aplica a uma campanha eleitoral. Naturalmente, os candidatos ajustarão a campanha eleitoral às circunstâncias próprias", disse.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral decorre entre 10 e 22 de janeiro, com o país a viver sob medidas restritivas devido à epidemia.