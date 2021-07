Luís Filipe Vieira suspende funções como presidente do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, anunciou esta sexta-feira que irá suspender funções como presidente do clube. O anúncio foi feito pelo advogado do dirigente, Magalhães Lourenço, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde está a ser interrogado pelo segundo dia consecutivo no âmbito do processo Cartão Vermelho.







Luís Filipe Vieira

O seu representante legal indicou que Vieira considera que o Benfica está "em primeiro lugar".

O empresário, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.





Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".