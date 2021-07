Quem é a mulher de Vieira: Vanda não gosta de futebol, adora cães e está a "sofrer muito"

Adora cães, gosta de ler e de fazer caminhadas e é Testemunha de Jeová. Vanda conheceu o futuro marido pelo telefone, não queria que ele avançasse para a presidência do Benfica por causa do mediatismo e "está a sofrer muito" com todo o escândalo que levou o marido e o filho Tiago a serem detidos.