Terroristas acusados em Portugal

Esta é a história dos seus dias de terror no Iraque ao serviço do Estado Islâmico, da viagem para Portugal, de como foram descobertos e de como foram acusados pelo Ministério Público de crimes de guerra e terrorismo – e de como um deles usou a alegada homossexualidade para se defender.

Durante dois anos, Ammar e Yasir Ameen terão pertencido à Al Hisbah, a polícia da moralidade do Estado Islâmico em Mossul, no Iraque. Entre 2014 e 2016 foram responsáveis por raptos, agressões, castigos corporais e humilhações públicas de cidadãos iraquianos que não cumpriam a interpretação extremista do islão do grupo terrorista. Quando as forças armadas iraquianas iniciaram a reconquista de Mossul, fugiram para a Turquia e daí para a Grécia, onde se fizeram passar por refugiados.