Desmascarado chef canadiano que vendia veneno a jovens

Kenneth Law é um chef canadiano que tem enviado veneno letal a centenas de clientes vulneráveis e em risco de suicídio em todo o mundo - especialmente a jovens. Foi agora desmascarado por uma investigação do jornal britânico The Times, que revelou que os envios eram feitos através de uma agência de correios perto de Toronto e que duraram por pelo menos dois anos.







REUTERS/Patrick Doyle

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Um jornalista que se fez passar por um jovem suicida entrou em contacto com Kenneth Law, que lhe instruções sobre como ingerir o veneno. Também revelou conversas que tinha com outros clientes, que até consideraram que o chef fazia "o trabalho de Deus".Kenneth Law, que trabalha num restaurante em Toronto, admitiu ter enviado o veneno a centenas de compradores do Reino Unido e garantiu que, até esgotar o veneno, o ia continuar a fazer. Este veneno provocou pelo menos sete mortes, indica o jornal, quatro delas no Reino Unido.A substância comercializada por este chef é legal uma vez que serve outros propósitos. Ainda assim, é ilegal auxiliar o suicídio na maior parte dos países e, tanto no Reino Unido como no Canadá, o ato pode ser punido com até 14 anos de prisão.Anthony Jones, um jovem norte-americano de 17 anos, ingeriu o veneno vendido pelo chef mas acabou por se arrepender. Foi a correr ter com a sua mãe enquanto gritava: "Quero viver". Porém, já não havia nada a fazer e o jovem acabou por ser uma das vítimas mortais.Já no Reino Unido, Kenneth Law fica ligado à morte de Tom Parfett, de 22 anos, Michael Dunham, 38, e de um estudante de 21 anos nos últimos 18 meses.O pai de Tom Parfett defende que o chef canadiano deve ser condenado porque "efetivamente entregou uma arma carregada" ao seu filho. "Acredito que o meu filho ainda estaria vivo se não fosse este homem e esta substância", frisou.Kenneth Law terá admitido ao jornalista do The Times que "muitas, muitas, muitas" pessoas morreram por causa do veneno e que começou a vender veneno depois de a sua mãe sofrer um derrame e se aperceber que "não somos avançados o suficiente como civilização para aceitar a morte abertamente".Ao tentar convencer o repórter a comprar o veneno, defendeu: "Se por algum motivo chegar o dia, pelo menos estará prontamente disponível".Os produtos com veneno já foram retirados dos sites de venda online e a polícia de Ontário, no Canadá, iniciou uma investigação.